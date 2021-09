Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an dem Kleinwagen, der am Freitagabend in Hilter in Brand geraten ist.

Torben Kipp / NWM-TV

Hilter. Vor einem Einfamilienhaus in Hilter ist am Wochenende aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleinwagen in Brand geraten. Am Auto entstand Totalschaden.

Wie die Polizei Osnabrück am Sonntag mitteilte, ereignete sich das Unglück bereits am Freitagabend in der Straße "Auf der Heide". Ein Nachbar habe gegen 22 Uhr ein merkwürdiges Geräusch bemerkt und beim Nachsehen festgestellt, dass der Klei