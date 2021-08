Mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Am 23. Juli 2021 schloss Hans-Ulrich Bäumker seinen Fleischerei-Imbiss in Hilter.

Frank Wiebrock

Hilter. Die Rollos in den großen Schaufenstern sind runtergelassen, zwischen den Pflastersteinen trauen sich hier und da die ersten Halme an die Oberfläche: "Bäumker´s Fleischer-Imbiss" an der Bielefelder Straße in Hilter ist Geschichte. Wir sprachen mit Inhaber Hans-Ulrich Bäumker.

Im Aushang locken noch die Tagesmenüs für die vierte Juli-Woche: Hähnchen-Grillteller, Schweinelendchen, Seelachsfilet und Hirschkalbgulasch. Dazwischen auf grünen Zetteln die Erklärung, warum es keinen aktuellen Menüplan gibt. Und wohl auc