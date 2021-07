Hilter. Dr. Marc Janauschek aus Hilter wird neuer Ärztlicher Direktor des Kinderhospitals Osnabrück. Der 49-Jährige gebürtige Meller ist bereits seit 2012 Ärztlicher Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) in dem Krankenhaus.

Im SPZ werden vor allem Kinder mit Entwicklungsstörungen, Behinderungen und neurologischen Erkrankungen in einem Team aus Ärzten, Psychologen und Therapeuten ambulant betreut. Marc Janauschek hatte die Aufgabe in den Anfängen übernommen und die Einrichtung seitdem kontinuierlich ausgebaut. Als neuer Ärztlicher Direktor liege es ihm nun am Herzen, das Kinderhospital zukunftsfähig aufzustellen, heißt es in einer Pressmitteilung des Krankenhauses. Es solle ein verlässlicher Ansprechpartner für die zuweisenden Ärzte sein, so Janauschek.

Lob für familiäre Atmosphäre

Er freut sich demnach auf die neue Herausforderung. Das Kinderhospital genieße über die Region hinaus einen sehr guten Ruf. Es erfülle den Versorgungsbedarf auf einem fachlich hohen Niveau und werde für seine familiäre Atmosphäre gelobt, heißt es in der Mitteilung.

Der neue Ärztliche Direktor habe in seinen neun Jahren am Kinderhospital hohe fachliche Qualitäten und umfassende Erfahrungen bewiesen, so Vorstandsvorsitzender Hans-Christian Sanders. Er sei hervorragend für die neue Aufgabe qualifiziert.