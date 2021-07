Arbeiten an der L97 in Hilter beginnen – Das müssen Autofahrer beachten

Trotz des Buchstabendrehers ist die Botschaft eindeutig: Die Osnabrücker Straße wird ab Donnerstag zwischen der Autobahnabfahrt und dem Kreisverkehr in Hilter gesperrt.

Frank Wiebrock

Hilter. Mit den Sommerferien beginnen am Donnerstag, 22. Juni, auch die Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Hilter. Dazu wird zunächst das Teilstück zwischen Autobahnabfahrt und Kreisel in beide Richtungen voll gesperrt.

Ursprünglich sollten die Arbeiten an der L97 bereits Ende Juni und zwischen dem Kreisverkehr und den Verbrauchermärkten an der Münsterstraße beginnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat die Reihenfolge der Bauabschnitte u