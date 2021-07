Neue Wohngemeinschaft in Hilter: Was ist das Besondere an "Mitleben"?

22 Menschen mit und ohne Handicap können eines der Apartments der Wohngemeinschaft in Borgloh beziehen.

Alexander Heim

Hilter. Ein Pflege- oder Seniorenheim will die Wohngemeinschaft „Mitleben“ in Hilter nicht sein. Doch was macht das Konzept besonders? Wir haben uns in den Apartments umgeschaut.

Es ist der letzte Feinschliff, der noch am markanten Baukörper am Ortseingang von Borgloh fehlt. Doch eigentlich hat sich das dreigeschossige Gebäude bereits fein rausgeputzt. Die blaue, gelbe und grüne Farbe an der Hausfassade is