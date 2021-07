DRK wird Träger der neuen Kita in Wellendorf

Es geht voran: Im Juli/August 2022 soll die neue Kita in Wellendorf in Trägerschaft des DRK den Betrieb aufnehmen.

Frank Wiebrock

Hilter. Die eigentliche Auswahl fand hinter verschlossenen Türen statt, die Vergabe war dagegen jetzt öffentlich: Einstimmig votierte der Hilteraner Rat dafür, die Trägerschaft für die neue Kindertagesstätte in Wellendorf an den DRK-Kreisverband Osnabrück-Land zu vergeben.

Damit ist die Trägerlandschaft zwar alles andere als eintönig, bunter wird sie aber auch nicht: Denn das DRK betreibt mit den Kitas am Amselweg und an der Weststraße bereits zwei Einrichtungen in Hilter. Daneben befindet