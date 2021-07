Mit dem Ergebnis zufrieden: Nicole und Reiner Brockmeyer (von links), Heiner Oestermeyer, Praktikantin Anna Hüdepohl, Stefan Oestermeyer, Gerrit Tegtbauer und Niclas Otto.

Frank Wiebrock

Hilter. Wenn das Leben an und in einen Bach zurückkehrt: In Borgloh haben sich Unterhaltungsverband, Anlieger, Haseauenverein und Landkreis zusammengefunden und ein Stückchen des Nierenbachs renaturiert. Hallo Natur, willkommen zurück!

Früher hätte es sowas nicht gegeben: Ein zur Entwässerung genutzter Bach hatte idealerweise möglichst gerade und die Sohle trapezförmig geformt zu sein. Was damals mit harter körperlicher Arbeit verbunden war. Schließlich soll Wasser