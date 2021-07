Können die Borgloher den Bau einer Freileitung noch verhindern?

dpa/Julian Stratenschulte

Hilter. Eine Freileitung an rund 70 Meter hohen Masten im Zickzack quer durch Borgloh? Für die Borgloher sind die aktuellen Planungen des Netzbetreibers Amprion ein Horrorszenario. Um die Freileitung zu verhindern, setzt die Bürgerinitiative „Keine 380kV-Freileitung am Teuto“ alle Hebel in Bewegung. Jetzt war der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius in Borgloh zu Gast – wenn auch nur kurz.

Gerade mal 45 Minuten blieben den rund 150 Bürgern auf der Hofstelle Meyer zum Alten Borgloh, um Innenminister Boris Pistorius ihr Anlieger näher zu bringen. Mehr Zeit hatte der Minister an diesem Abend nicht. Im Kern geht es darum, ob die