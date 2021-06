Apetito in Hilter. (Archivfoto)

Hermann Willers

Hilter. Die Apetito AG mit Stammsitz in Rheine hat ihr Werk in Hilter an einen Investor verkauft. Das erfuhren die rund 300 Mitarbeiter am Mittwoch in einer überraschend einberufenen Betriebsversammlung.

Speziell geht es um die apetito convenience AG & Co. KG in Hilter, die Tiefkühlprodukte für den Einzelhandel produziert. Auch einen Werksverkauf gibt es in Hilter.Eine Apetito-Sprecherin bestätigte unserer Redaktion am späten Nachmittag