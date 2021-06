Parkplatz Teutoburger Wald an der A33 bei Hilter wiedereröffnet

Platz für jede Menge Lkw: Der Parkplatz Teutoburger Wald West an der A33 ist fertig. Anfang Juli folgt der weitgehend identische Platz auf der Gegenseite.

Autobahn Westfalen

Hilter/Osnabrück. Mehr Platz für Lkw: Nach 21-monatiger Bauzeit hat Autobahn Westfalen den Parkplatz Teutoburger Wald West an der A33 zwischen den Auf- und Ausfahrten Borgloh/Kloster Oesede und Hilter in Fahrtrichtung Bielefeld wiedereröffnet. Das Gegenstück auf der anderen Autobahnseite soll am 5. Juli folgen.

Mit dem Umbau hat sich auch der Schwerpunkt der Parkanlagen verschoben: Das Stellplatzangebot für Lkw wurde verdreifacht, wie Autobahn Westfalen mitteilt. Die beiden PWC-Anlagen – PWC steht für "Parkplatz mit WC" -– verfügen jetzt über 3