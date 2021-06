Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall in Hilter schwer

Eine Motorradfahrerin kam am Sonntag in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und rutscht mit dem Motorrad unter eine Leitplanke. Sie erlitt schwere Verletzungen

NWM-TV

Hilter. Eine Motorradfahrerin ist am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr in Hilter von der Fahrbahn abgekommen und rutschte mit dem Motorrad unter eine Leitplanke. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeisprecher Matthias Bekermann an der Kreuzung Ebbendorfer Straße/Zur Horst. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden.Den Polizeiangaben zufolge kam die Motorradfahrerin in