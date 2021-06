Wie Höcker Polytechnik aus Hilter Fachkräfte gewinnen will

Sie freuen sich auf interessante Projekte im Rahmen der neuen Partnerschaft zwischen der Oberschule Hilter und der Firma Höcker Polytechnik (von links): Lars Hellmers, Vorstand der Maßarbeit, Christian Vennemann, Geschäftsführer der Höcker Polytechnik GmbH, Ute Haehnel, Schulleiterin der OBS Hilter, und Annika Schütte, Servicestelle Schule-Wirtschaft der Maßarbeit.

Jobcenter Landkreis Osnabrück

Hilter. Die Höcker Polytechnik GmbH geht neue Wege bei der Nachwuchsgewinnung. Das Unternehmen aus Hilter unterzeichnete einen Kooperationsvertrag mit der Oberschule Hilter, um die Berufsorientierung junger Menschen zu fördern.

Rund 220 Mitarbeiter hat Höcker Polytechnik, Hersteller von Absaug- und Filteranlagen für die Recycling-, Entsorgungs- und Umwelttechnik, an seinem Standort in Hilter sowie in den Vertriebsbüros und Montage-stützpunkten, teilt das Jobcenter