Mehrere neue Hörstationen für Spaziergänger in Borgloh

Brachten die QR-Codes für einen musikalischen Spaziergang am Schützenhaus und am Spritzenhaus an: (von links) Michael Stegmann, Präsident des Schützenvereins Borgloh, Stefan Pohlmann, Dirigent des Blasorchesters, und Hermann Wagner vom Vorstand des Heimatvereins.

Petra Ropers

Hilter. Borgloh lädt zu einem klangvollen Spaziergang ein: An aktuell zwei und bald schon drei Stellen im Ort können sich all jene, die den typischen Borgloher Festsound vermissen, per QR-Code das Blasorchester auf das Smartphone holen.

Nicht nur beim Schützenumzug sind sie unverzichtbar: Das Borgloher Heimatlied und das eigens für den örtlichen Schützenverein komponierte Borgloher Schützenlied gehören fest zum Repertoire des Blasorchesters und zu vielen Veranstaltungen im