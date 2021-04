Der Mond über dem eingerüsteten Kirchturm von Hilter.

Foto: Sabine Söger

Hilter/Berlin . Der Supermond strahlte in der Nacht zu Dienstag auch über der Region Osnabrück. NOZ-Leserin Sabine Söger konnte den Mond über dem eingerüsteten Kirchturm von Hilter fotografieren. Doch was hat es mit dem Phänomen auf sich?

Ein heller und etwas größer als üblich wirkender "Supermond" fasziniert zurzeit bundesweit Beobachter – auch in der Region Osnabrück. Zum einen wurde am Dienstag Vollmond erreicht, zudem kam der Mond der Erde mit "nur" 357.380 Kilometern be