Still und leise in die zweite Amtszeit: Bürgermeister Marc Schewski.

Sandra Doornbos

Hilter. Still und leise hat die zweite Amtszeit von Bürgermeister Marc Schewski begonnen: „Es hat Spaß gemacht. Es macht noch Spaß. Und es soll so bleiben.“ Also: Wie waren die ersten acht Jahre als Bürgermeister in Hilter? Und was steht in den kommenden Jahren an?

Dass die zweite Amtszeit fast unbemerkt begonnen hat, hängt auch mit Corona zusammen. Eigentlich war für den 25. März eine Ratssitzung vorgesehen, die letzte der inzwischen abgelaufenen erstens Amtsperiode. Da hätte man gut ein wenig Bilanz