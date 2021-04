Heimatverein Borgloh öffnet Tore zum Renkenörener See – gegen Geld

Freuen sich darauf, die Tore zum Renkenörener See zu öffnen: Sektionsleiter Wolfgang Meyer (links) und Hermann Wagner vom Heimatverein Borgloh.

Petra Ropers

Hilter. Der Heimatverein Borgloh lädt ab Sonntag, 9. Mai, wieder zum Verweilen und Entspannen am Renkenörener See ein. Zum ersten Mal müssen Besucher jedoch Eintritt zahlen.

Einfach mal die Seele baumeln lassen: Nie war die Sehnsucht danach größer als zu Corona-Zeiten. So zählte der Heimatverein Borgloh im Jahr 2020 durchschnittlich 150 bis 200 Besucher pro Öffnungstag am Renkenörener See. „Die Menschen brauche