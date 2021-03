Kinga Pacek vom Restaurant "Am Steinbruch" in Hilter kocht an Ostern unter anderem polnische Spezialitäten zum Mitnehmen.

Swaantje Hehmann

Hilter/Bad Rothenfelde. Ob Rouladen, Ostertaschen oder Sushi zum Mitnehmen: Mit Blick auf die kommenden Feiertage haben sich die Restaurants in Hilter und Bad Rothenfelde einiges für ihre Kunden einfallen lassen.

Anders als sich viele gehofft hatten, dürfen Restaurants nun auch an Ostern coronabedingt nicht öffnen. Die Enttäuschung bei Betreibern wie Kunden ist groß, doch wie schon so oft in der Pandemie beweisen Gastronomen in der Region viel Kreat