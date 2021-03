Warum der Kreisel in Hilter so ramponiert ist

Arg mitgenommen: Der Kreisverkehr in Hilter trägt die Spuren das Winters.

Jörn Martens

Hilter. Der Winter hat Spuren hinterlassen: Auch an der desolaten Einfassung des Kreisverkehrs vor dem Rathaus in Hilter ist das kaum zu übersehen. Beseitigt wird der Schaden aber wohl erst im Sommer. Dass das so lange dauert, hat aber nichts mit dem längst vergangenen Wintereinbruch zu tun.

Die Einfassung sieht aus Richtung Bielefelder Straße aus, als wäre sie einfach wegrasiert worden. Nur Fundamentreste deuten darauf hin, wo einst das Hochbord war. Was dem Kreisel in Hilter widerfahren ist, erläutert Henning Lohmann von der