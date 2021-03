Am Montag soll es richtig losgehen: In Wellendorf entsteht ein weiterer Kindergarten. Derzeit sucht die Gemeinde nach einem Träger für die neue Einrichtung.

Frank Wiebrock

Hilter. Die Vorarbeiten für den neuen Kindergarten in Wellendorf haben inzwischen begonnen, am Montag soll es richtig losgehen. Jetzt wird ein Träger für den dann zweiten Kindergarten in Wellendorf gesucht.

Der Bau der Kita und die damit verbundene Sanierung und Erweiterung der Wellendorfer Grundschule sind ein Millionenprojekt: Am Hermannschacht entsteht dabei eine Einrichtung mit zwei Kindergartengruppen für je 25 Kinder und zwei Krippengrup