Kita-Eltern in Hilter sollen nur zahlen, wenn Betreuung auch genutzt wurde

Kita-Kinder werden seit Januar grundsätzlich zu Hause betreut, für maximal 50 Prozent der Kinder wird eine Notbetreuung angeboten.

dpa/Jens Büttner

Hilter. Auch in Hilter sollen die Eltern von Kita-Kindern während der aktuellen Notbetreuungsphase nur für die Tage zahlen, an denen sie das Angebot auch tatsächlich in Anspruch genommen haben. Eine entsprechende Regelung gab es schon im Frühjahr 2020.

Einstimmig votierten die Mitglieder des Sozial-, Jugend- und Sportausschusses der Gemeinde Hilter für ein entsprechendes Vorgehen. Ähnliche Beschlüsse wurden und werden derzeit in vielen Kommunen des Kreises gefasst oder diskutiert. Schließ