Etwas unangenehm sei der Test gewesen, sagt Iris Behmerburg-Olbricht, die sie in Hilter einem Schnelltest unterzogen hat. Aber sie will wiederkommen.

Jörn Martens

Hilter. In Hilter und anderen Kommunen im Osnabrücker Land sind am Samstag Schnelltestzentren an den Start gegangen. Allein in Hilter meldeten sich 100 Menschen für Tests an. Das Prozedere sei gar nicht so schlimm, berichtet die 58-jährige Iris Behmerburg-Olbricht anschließend.

Auch in den vier anderen Testzentren in Bad Essen, Melle, Bersenbrück und Quakenbrück sei der Andrang ähnlich, sagt Jens Kasselmann vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). 500 Menschen könnten pro Woche in Hilter getestet werden. „Das Ziel sind 30