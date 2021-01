Von Hilter aus versendet Apotal Medikamente in die gesamte Republik.

David Ebener

Hilter. Online-Apotheken zählen in Corona-Zeiten zu den Krisengewinnern. Die Schweizer Zur-Rose-Gruppe, Mutterkonzern der Versandapotheke Doc Morris und Marktführer in Europa, wuchs im vergangenen Jahr stärker als erwartet. Daran hat auch die Versandapotheke Apotal in Hilter Anteil.

In Deutschland steigerte der Konzern seinen Umsatz im vierten Quartal 2020 um knapp 30 Prozent. Angepeilt war ein Plus von zehn Prozent.Nachdem bereits Shop Apotheke Europe über ein starkes viertes Quartal 2020 berichtet hat, legt der Schwe