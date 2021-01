Einsatz für Feuerwehr nach Brand in Einfamilienhaus in Hilter

Die Freiwillige Feuerwehr Borgloh wurde am Mittwoch zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen. (Symbolbild)

Jörn Martens

Hilter. Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hilter ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Laut den Beamten hatten Bewohner des Hauses am Wellenkamp gegen 15.35 Uhr einen komischen Geruch und ein Knistern wahrgenommen. Daraufhin hatten sie das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss des Einfamilienhauses entdeckt und versucht, die