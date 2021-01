Digitale Unterstützung für Familien in Hilter

Sind auch digital für Familien in Hilter da (von links): Melanie George (Elterncafé) und Sabine Marquardt (Leiterin des DRK Familienzentrums).

DRK Kreisverband Osnabrück-Land

Hilter. Kinderbetreuung, Homeoffice, Haushalt – die Anforderungen an Familien sind in Zeiten der Corona-Maßnahmen außerordentlich hoch. Deshalb haben die DRK Kindertagesstätten in Hilter (Amselweg und Süderberg) sowie das angeschlossene DRK Familienzentrum digitale Unterstützungsangebote für Eltern ins Leben gerufen.

Agnija Matheis, Kreisgeschäftsführerin des DRK Osnabrück-Land, hebt hervor: „Persönliche Gespräche in den Kita-Räumlichkeiten und Angebote wie das beliebte Elterncafé können wir momentan nicht in der gewohnten Form anbieten. Daher haben wir