Polizei, Autobahnmeisterei, Abbschleppunternehmen, Spezialunternehmen für die Straßenreinigung und die Borgloher Feuerwehr rückten zur Autobahn 33 aus.

dpa/Carsten Rehder

Hilter . Vom Zusammenstoß bemerkte er nichts: Ein Lkw-Fahrer, der am Freitagabend auf der Autobahn 33 in Hilter in Richtung Bielefeld unterwegs war, kollidierte mit einer Baustellenbake und riss sich dabei den Dieseltank auf.

Auf Höhe des Rastplatzes Teutoburger Wald stieß der Lastwagen gegen 20.30 Uhr gegen die Bake und fuhr weiter. Nach wenigen Kilometern blieb er mit einer vermeintlichen Panne auf dem Seitenstreifen liegen. Da hatten sich bereits Hunderte Lit