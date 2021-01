In Hilter ist es zu einem Unfal gekommen (Symbolbild).

dpa

Hilter. In Hilter hat sich am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Eine weitere Person überstand das Unglück unversehrt.

Wie die Polizei meldet, war ein 70-jähriger Toyota-Fahrer gegen 15:05 Uhr von der Borgloher Straße in Hilter in abgekommen. In einer Rechtskurve schleuderte der Pkw in den Straßengraben. Der 70-Jährige sei nicht verletzt worden und habe eig