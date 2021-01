Bei einem Unfall in Hilter am Sonntagmorgen wurde ein Mann verletzt.

NWM-TV

Hilter. Verstoß gegen Corona-Verordnung: Bei einem Unfall in Hilter am Sonntagmorgen stellte sich heraus, dass die vier Personen im verunglückten Audi aus vier verschiedenen Haushalten stammten.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.25 Uhr am Sonntag in Hilter: Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Audi aus Richtung Bad Rothenfelde die Bielefelder Straße entlang. In Höhe einer Bushaltestelle will er eine Katze gesehen haben und sei ihr ausge