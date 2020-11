Osnabrück. Über Facebook wird aktuell ein junger Mann gesucht, der seit Mittwoch, den 28. Oktober, vermisst wird. Die Polizei bestätigte das. Der Vater des Mannes meldete seinen Sohn am Donnerstag als vermisst, so ein Sprecher der Polizei.

Laut dem Facebook-Beitrag von Samstag war Leon W. am 28. Oktober mit einem silbernen Ford Fiesta mit Osnabrücker-Kennzeichen von Wellendorf zu seiner Arbeitsstelle in Osnabrück unterwegs. Gesehen wurde er demnach zuletzt gegen 10 Uhr in Hilter bei der örtlichen Sparkasse.

Der Vermisste sei ca. 1,80 Meter groß, habe blonde Haare, helle Haut und sei 20 Jahre alt, heißt es in dem Steckbrief, den das Facebook-Gesuch enthält. Leon W. soll am Mittwoch ein weißes Hemd, blaue Jeans, schwarze Sneaker sowie eine graue Sweatjacke mit grünem Reißverschluss getragen haben.

Hinweise über seinen Aufenthaltsort sollen bei der Polizei Osnabrück gemeldet werden.