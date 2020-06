Beispielhaftes Engagement würdigt der Doris-Janssen-Reschke-Preis: Ilse Schwutke, Meller Suppenküche, Initiatorin Doris Schmidte, stellvertretende Kuratioriumsvorsitzende Jutta Olbricht, Nadine Voß, Initiatorin der Weihnachtsfeier, Celina Erpenbeck, Ideengeberin des Adventskalenders, und Nina Schulz, ehrenamtliche Leiterin des Kita-Lädchens (von links).

Petra Ropers

Hilter. Zum ersten Mal zeichnete die Diakonie-Stiftung Osnabrücker Land am Dienstag diakonische Projekte in den Kirchengemeinden des Landkreises mit dem Doris-Janssen-Reschke-Preis aus. Die vier Preisträger nahmen in Hilter die Urkunden entgegen.