Haushaltsminus in Hilter hält sich in Grenzen



Anke Schneider

Hilter. Die Finanzen in Hilter sehen gar nicht so schlecht aus. Anders als in anderen Gemeinden hat die Corona-Krise hier scheinbar nicht so sehr zugeschlagen. Kämmerer Bastian Sommer riet im Finanzausschuss dennoch zur Achtsamkeit.