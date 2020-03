Hilter. Die Produktion läuft und auch der Apetito-Werksverkauf in Hilter ist weiter geöffnet. Ob, und wie die Corona-Krise sich langfristig auswirke, sei aber noch offen, so Heike Verlage von der Apetito-Unternehmenskommunikation. Von den weltweit gut 9400 Mitarbeitern des Tiefkühlmenü-Spezialisten arbeiten rund 1770 am Stammsitz in Rheine und 300 in Hilter. Von Kurzarbeit ist derzeit nicht die Rede.

