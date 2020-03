Jede Menge Abstand: Ratsarbeit in Hilter in Coronazeiten CC-Editor öffnen

Ratssitzung in Zeiten von Corona: In Hilter fand die zunächst letzte Sitzung in der Sporthalle in Wellendorf statt. Foto: Frank Wiebrock

Hilter. Am Treppenabgang steht auf einem Tisch eine Flasche mit Desinfektionsmittel, vor der Wand sind fünf Tische mit großen Abstand aufgereiht, davor sind knapp 20 Stühle mit einem Mindestabstand von zwei Metern verteilt. Trotz Virus muss er Hilteraner Rat tagen – zumindest kurz. Allerdings nicht wie sonst üblich in einer Gaststätte, sondern in der Wellendorfer Sporthalle – Ratsarbeit in Coronazeiten.