Bad Rothenfelde. Ein "Hamsterkäufer" hat am Donnerstag in einem Supermarkt in Hilter 50 Packungen Mehl kaufen wollen. Der Supermarkt verweigerte die Menge: Es kam zu einem handfesten Streit. Letztlich musste sogar die Polizei anrücken.

