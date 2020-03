Über die Auslieferung von drei Defibrillatoren für die Sportanlagen freuen sich: (von links) Markus Tiemann, Detlef Wiesmeier, Marc Schewski, Lars Peters und Dennis Frankenberg. Foto: Gemeinde Hilter

Hilter. Drei zusätzliche Standorte für lebensrettende Defibrillatoren gibt es in Kürze an den Sportanlagen in Hilter. Das teilt die Gemeinde mit.