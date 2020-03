Vor den Toren war viel Betrieb, auf dem Betriebsgelände stand die Arbeit dagegen still. Rund 100 Teilnehmer streikten am Mittwochmorgen bei Apetito in Hilter für mehr Gehalt. Foto: Kathrin Engelhardt

Hilter. Unter dem Motto „Tarif gibt’s nur aktiv!“ hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwochmorgen beim Lebensmittelwerk Apetito in Hilter zum Streik aufgerufen. Sie fordert mehr Gehalt für alle Gewerkschaftsmitglieder. Zur Warnung stand deshalb von 4 bis 9 Uhr morgens die Produktion im Werk still.