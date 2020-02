Einmal mehr begeisterte das Borgloher Blasorchester an zwei tagen mehr als 500 Menschen in der Schule. Foto: Anke Schneider

Hilter. Einmal im Jahr lädt das Blasorchester Borgloh zu seinem großen Konzert ein. Am Wochenende war es wieder so weit. 40 Musikerinnen und Musiker präsentierten an zwei Tagen ein Konzert, das neben musikalischen Hochgenuss auch viel Unterhaltungswert bot.