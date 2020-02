Spende aus Hilter an die Kindertafel Osnabrück. Foto: Familie Tiesmeyer

Hilter. Mit ihrer privaten Lichtershow hat die Familie Tiesmeyer in Hilter in der Weihnachtszeit nicht nur Nachbarn, Freunde und Bekannte erfreut. Sie hat auch Geld eingenommen, das nun an die Osnabrücker Tafel geht.