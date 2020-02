Bereits bei den Proben schlägt der Humor von "Alles bloß Theoter" bei den Darstellern durch und sorgt für viel gute Laune auf der Bühne. Foto: Horst Troiza

Hilter . Theater im Theater – das gibt es im neuen Stück der Plattdeutschen Bühne des Heimatvereins Borgloh. Gegenwärtig proben die acht Darsteller fleißig für die Premiere von „Alles bloß Theoter“, dessen Premiere am 13. März in der Aula der Oberschule in Borgloh angesetzt ist.