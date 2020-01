Hilter. Eigentlich war alles in Tüten, der Bauausschuss wollte den Feststellungsbeschluss fassen. Dann folgte die ernüchternde Nachricht von Planerin Heike Roßmann: Die Pläne für das Neubaugebiet Erkings Hof in Hilter müssen erneut ausgelegt, öffentliche Träger erneut beteiligt werden. Der Grund: ein falscher Begriff in den Planungsunterlagen.

