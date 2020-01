Hilter. Wegen übler Nachrede hat das Amtsgericht Bad Iburg einen Mann aus Hilter zu einer Geldstrafe von insgesamt 400 Euro verurteilt. Der 37-Jährige hatte in der Nachbarschaft eines Ehepaars Schreiben verteilt, in denen behauptet wurde, dass der Ehemann fremdgehe.

