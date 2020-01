Einbrecher am Werk: Der unbekannte Mann wurde hier in Hagen (Westfalen) und eine Woche später in Hilter von Überwachungskameras gefilmt. Das ZDF zeigte jetzt Ausschnitte. Screenshot: Neue OZ/zdf.de

Hilter. Die Fahndung nach einem auch in Hilter aktiv gewesenen mutmaßlichen Serieneinbrecher in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am Mittwochabend hat der Polizei neue Hinweise gebracht. Mehrere Zuschauer wollen den Gesuchten auf den Bildern erkannt haben. Zuschauer hatten die seltene Gelegenheit, einem Einbrecher bei der Tat zuzuschauen.