Warum ein Einbruch in Hilter in „Aktenzeichen XY...“ gezeigt wird CC-Editor öffnen

Der Einbrecher am 9. September in Hilter. Er erbeutete Bargeld. Foto: Polizei

Hilter/Hagen. Ein Einbruch in Hilter ist am Mittwoch ein Thema in der 550. Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Serientäter. Die Sendung im ZDF beginnt am 15. Januar um 20.15 Uhr.