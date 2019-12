Hohes musikalisches Niveau und ein freigiebiges Publikum in Hilter CC-Editor öffnen

Ein eindrucksvolles Zeugnis der Musikbegeisterung in Wellendorf boten Chöre und Instrumentalisten, die zum Abschluss noch einmal gemeinsam anstimmten. Foto: Petra Ropers

Hilter. Kleine und große Akteure sangen und spielten gemeinsam für einen guten Zweck: Dem Projekt „Schulen für eine friedvolle Zukunft“ in Südsudan kommt der Erlös des Adventskonzertes in der St.-Barbara-Kirche in Hilter-Wellendorf zugute.