Ausgefallene Müllabfuhr in Hilter wird am Dienstag nachgeholt CC-Editor öffnen

Die gelben Tonnen in Hilter werden einen Tag später am Dienstag, 19. November, geleert. Symbolfoto: Westdörp

Hilter. Am Montag fiel aufgrund eines technischen Defekts an einem Fahrzeug der Awigo die Abfuhr der Verpackungsabfälle in Hilter aus. Die Tour soll nun kurzfristig nachgeholt werden.