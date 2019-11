Preisgekrönter Klimaschutz: Bürgermeister Marc Schewski, Henning Schulte-Uffelage und Rainer Oesting. Foto: Gemeinde Hilter

Hilter. Tue Gutes. Rede darüber. Und vielleicht wird ja sogar in der Zeitung darüber berichtet. Das wissen auch Unternehmen: Seit 1995 vergibt RWE beziehungsweise dessen Öko-Ausgründung Innogy einen Klimaschutzpreis. Jetzt erhielt der Verein „875 Jahre Hilter“ die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung. Was muss man eigentlich tun, um in die lange Reihe der Preisträger aufgenommen zu werden?