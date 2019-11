Warum die Borgloher Feuerwehr an die Landesstraße 94 umziehen soll CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr in Borgloh soll ein neues Domizil bekommen. Foto: Britta Pedersen/dpa

Hilter. Unter anderem um ein Baugebiet an der Ebbendorfer Straße in Borgloh ging es nun im Bau- und Planungsauschuss. In das Areal soll auch die Borgloher Feuerwehr einziehen.