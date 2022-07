Der 19-jährige Osnabrücker war nach dem Unfall auf dem Rastplatz Teutoburger Wald-Ost an der A33 in Hilter (hier ein Archivfoto) umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Doch nun verstarb er an den Unfallfolgen.

FOTO: Autobahn Westfalen (Archivfoto)