Optimiert oder manipuliert? Das Landgericht hat die Klage eines Mannes aus Hilter gegen BMW abgewiesen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilter. Viele Halter von Dieselfahrzeugen beschreiten derzeit den Klageweg, weil sie bei ihrem Fahrzeug verbotene Manipulationen an der Abgasreinigung vermuten. Das Landgericht Osnabrück hat in einer aktuellen Entscheidung allerdings deutlich gemacht, dass bei Klagen gegen einen Fahrzeughersteller in jedem Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für die angeblichen Manipulationen an der Abgasreinigung des Fahrzeugs dargelegt werden müssen.