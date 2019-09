Was auf dem Parkplatz Teutoburger Wald an der A33 ausgebaut wird CC-Editor öffnen

Der Rastplatz zwischen Kloster Oesede und Hilter ist geschlossen wegen Ausbauarbeiten. Foto: Jörn Martens

Hilter. Der Rastplatz Teutoburger Wald an der A33 bei Hilter wird in den kommenden Monaten ausgebaut. Die PWC-Anlage - also ein Parkplatz mit WC - soll künftig deutlich mehr Platz für Lkw bieten. Aus Sicht der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird der dringend benötigt. Bis zum Ende der Bauarbeiten bleibt der Rastplatz gesperrt.