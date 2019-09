Laut und schnell? Die Daten des Lärmschutz-Displays in Borgloh CC-Editor öffnen

Auch an der Borgloher Straße wird durch ein Display die Geschwindigkeits- und Lärmwerte der Fahrzeuge festgehalten. Foto: Gert Westdörp

Hilter/Georgsmarienhütte. Keine Frage: Die K 330 ist bei Motorradfahrern mindestens so beliebt wie der Motorradlärm bei Anliegern verhasst. Seit September 2018 steht an der Borgloher Bergrennstrecke deshalb das erste Lärmschutz-Display im Landkreis Osnabrück. Was hat es gebracht? Ein Blick auf die ermittelten Messwerte.